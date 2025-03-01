Отмечается. что даже при усиленной европейской поддержке длительную борьбу без помощи США будет трудно выдержать.

Украина сможет продержаться против России еще как минимум шесть месяцев даже без помощи США. Об этом говорят солдаты, депутаты и чиновники в Киеве, пишет Financial Times.

Экс-нардеп Мустафа Найем отметил, что потеря американской техники будет "значительной, но не критической". Он предполагает, что большая часть вооружения, которое хлынуло в Украину, как только она показала, что не склоняется перед русскими, теперь не так важна, учитывая меняющийся характер войны.

"Это война беспилотников, и мы являемся экспертами в их производстве. У нас даже есть школа по производству беспилотников", - сказал он.

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По его словам, компоненты беспилотников из США используются "экономно" и могут быть заменены. Больше всего его беспокоит, если США прекратят предоставлять разведданные, хотя он не считает это вероятным.

Но даже при усиленной европейской поддержке длительную борьбу без помощи США будет трудно выдержать, добавили в издании. Как предположил депутат от "Слуги народа", это будет означать постепенную потерю все большего количества земель.

Напомним, как отметил ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, если после ссоры в Белом доме США остановят все текущие поставки военной помощи Украине, ситуация на линии фронта будет тяжелой:

"Нам будет трудно на линии фронта, потому что многое мы делаем, благодаря помощи США. Это наш самый большой донор, который нам помогал. Для нас очень важны разведданные, оружие, ракеты - многое. Обучение… Кто кого должен обучать, это вопрос отдельный".

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