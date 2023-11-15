В ходе выступления лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной.

В Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) началась встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина.

Журналисты CNN отмечают, что Байден и Си Цзиньпин обменялись приветствиями возле особняка, расположенного к югу от Сан-Франциско. Оба лидера отказались отвечать на вопросы журналистов перед встречей.

В то же время в Белом доме опубликовали видео начала переговоров американской и китайской делегаций, где лидеры Китая и США обменялись вступительными речами. После этого встреча продолжилась в закрытом формате.

Видео дня

Вступительная речь Байдена и Си: основные тезисы

В ходе выступления лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной. Он отметил, что конкуренция не должна стать превалирующим трендом.

"Считаю двусторонние отношения США и КНР "самыми важными" во всем мире", – добавил он.

В то же время Си признал, что в последние десятелетия отношения Китая и США "никогда не были гладкими, но они продолжают двигаться вперед".

"Для двух таких крупных стран, как Китай и США, отвернуться друг от друга – не вариант... Планета Земля достаточно велика для того, чтобы обе страны преуспели", – заявил он.

В свою очередь Джо Байден начал свою речь с того, что принимать китайского лидера в США для него является честью.

"Беседы с глазу на глаз ничем не заменить... Господин президент, мы давно знаем друг друга. Мы не всегда соглашались друг с другом, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными", – добавил он.

Примечательно, что визит Си Цзиньпина в США является первым за последние шесть лет.

Встреча Байдена и Си: почему это важно для Украины

Предыдущая встреча Байдена и Си состоялась в ноябре 2022 года на саммите G20 в Индонезии. Это была первая встреча лидеров КНР и США.

Аналитики утверждали, что новая встреча призвана снизить градус соперничества между двумя странами.

Ранее СМИ писали, что Си и Байден обсудят, в частности, конфликт на Ближнем Востоке, связь Северной Кореи с РФ, Тайвань, права человека, искусственный интеллект, а также торгово-экономические отношения. Также темой для обсуждения станет вторжение России в Украину.

В Белом доме считают, что Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Украину, и способствовать продивжению позиции президента Зеленского касательно справедливого мира в Украине.

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