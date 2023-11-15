Не стоит рассчитывать, что по результатам встречи будет подписан какой-то документ, считает эксперт.

По результатам встречи руководителей Китая и Соединенных Штатов Америки в Сан-Франциско не стоит ожидать конкретных решений насчет войны в Украине. Однако Штаты сейчас надеются, что Китай примет решение об уменьшении поддержки российской экономики.

О чем могут говорить Джо Байден и Си Цзиньпин в эфире телемарафона спрогнозировал политолог Валерий Клочко. По его словам, важность этой встречи пока сложно недооценить. "Но это не значит, что они... выйдут с пресс-конференцией после встречи и расскажут, до чего договорились... Официально же эта встреча не анонсировалась... Это промежуточная встреча, которая может стать подготовкой для будущих переговоров в формате межправительственных комиссий", - сказал эксперт.

По мнению Клочко, не стоит ожидать и подписания какого-то конкретного договора или документа по результатам встречи, как и договоренностей по завершению войны в Украине.

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Он также предположил, что лидеры Китая и США будут обсуждать вопросы Украины, Ближнего Востока, Северной Кореи, Тайваня, в частности.

Политолог также положительно оценил присутствие украинской делегации в США. По его словам, бесспорно, ее представители напрямую не будут участвовать во встрече, однако их присутствие сейчас в Штатах - "это плюс".

"Исключительно украинский вопрос не является предметом встречи Байдена и Си... Это сложная геополитическая шахматная доска, а Украина является одной из ее фигур... Однако США надеются, что Китай уменьшит свою помощь России в сфере поддержки ее экономики", - добавил Клочко.

Важные новости о Китай - США:

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл с визитом в США. Как известно, в Сан-Франциско он должен встретиться с Джо Байденом.

По данным СМИ, лидеры государства на этой встрече обсудят отношения между странами. Предполагается, что Байден и Си не обойдут стороной и вопрос войны в Украине.

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