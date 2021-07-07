Глава государства получил огнестрельное ранение в результате нападения на его резиденцию.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию.

Об этом сообщает новостной портал Juno 7 со ссылкой на заявление премьер-министра страны Клода Жозефа. По его данным, нападение произошло ночью. Группа людей пробралась на территорию резиденции. Часть нападавших говорила на испанском.

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Премьер осудил убийство 53-летнего президента и назвал случившееся «актом ненависти, бесчеловечности и варварства». Жозеф подчеркнул, что национальная полиция Гаити держит ситуацию под контролем. Личности и мотивы нападавших пока не установлены, передает kommersant.

По его данным, у главы государства огнестрельное ранение. Супруга убитого президента также пострадала. Ее госпитализировали, однако о ее состоянии в настоящее время ничего неизвестно, передают РИА Новости.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5%.

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Автор: Ирина Погорелая