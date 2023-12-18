Германия согласилась отправить тысячи военных к российской границе. Бригада из примерно 4800 солдат, дислоцированная вдоль литовско-российской границы, будет боеспособной в 2027 году.
Как сообщает Sky News, соглашение между Германией и Литвой ознаменует первую постоянную дислокацию немецких войск со времен Второй мировой войны.
Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил "историческое" соглашение с размещением союзных сил в Западной Германии для защиты Западной Европы в случае нападения СССР во время холодной войны.
"Этот фланг теперь двинулся на восток, и это обязанность Германии защищать его", – сказал Писториус.
Большинство личного состава передислоцируют к российской границе в 2025 и 2026 годах. Военным и их семьям предложат "привлекательные условия службы", в частности немецкоязычные школы и жилье.
"Скорость проекта ясно показывает, что Германия поняла новую реальность безопасности", - добавил он.
Что предшествовало
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года блок НАТО пообещал усилить присутствие своих войск на восточных рубежах.
Эти процессы оживились после опубликования отчета аналитического центра США, который предупредил, что Владимир Путин готовит Россию к "потенциальной крупномасштабной обычной войны против НАТО".