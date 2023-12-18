В Литве будет дислоцироваться немецкая бригада, насчитывающая почти 5 тысяч военнослужащих.

Германия согласилась отправить тысячи военных к российской границе. Бригада из примерно 4800 солдат, дислоцированная вдоль литовско-российской границы, будет боеспособной в 2027 году.

Как сообщает Sky News, соглашение между Германией и Литвой ознаменует первую постоянную дислокацию немецких войск со времен Второй мировой войны.

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил "историческое" соглашение с размещением союзных сил в Западной Германии для защиты Западной Европы в случае нападения СССР во время холодной войны.

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"Этот фланг теперь двинулся на восток, и это обязанность Германии защищать его", – сказал Писториус.

Большинство личного состава передислоцируют к российской границе в 2025 и 2026 годах. Военным и их семьям предложат "привлекательные условия службы", в частности немецкоязычные школы и жилье.

"Скорость проекта ясно показывает, что Германия поняла новую реальность безопасности", - добавил он.

Что предшествовало

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года блок НАТО пообещал усилить присутствие своих войск на восточных рубежах.

Эти процессы оживились после опубликования отчета аналитического центра США, который предупредил, что Владимир Путин готовит Россию к "потенциальной крупномасштабной обычной войны против НАТО".

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