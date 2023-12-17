По словам министра обороны страны Писториуса, военнообязанными должны считаться все юноши и девушки.

В Германии могут возобновить обязательный призыв в Вооруженные силы. Об этом в интервью изданию Welt сообщил министр обороны страны Борис Писториус.

Как известно, обязательная военная служба была отменена в Германии в 2011 году. Это приводит к острой нехватке кадров для Бундесвера.

По словам Писториуса, в стране необходимо ввести систему призыва по образцу Швеции. Там с 2017 года военнообязанными считаются все юноши и девушки. Они проходят обследование военной комиссии на готовность к службе, но призывают лишь небольшую часть из них.

Видео дня

В Германии сейчас служба в армии является полностью добровольной. Кроме того, согласно закону от 1949 года, женщины всегда были освобождены от воинской обязанности.

"Шведская модель подразумевала бы изменение этих правил. Немецкие военные эксперты приветствуют эту инициативу, полагая, что она привлечет больше людей в Бундесвер и преодолеет кадровый кризис. Однако в либеральной партии СвДП, которая является частью правящей коалиции, уже назвали это "серьезным нарушением гражданских свобод", - пишет издание.

Последние новости Германии

Германия объявила новый пакет помощи для Украины, который включает ЗРК Patriot. Также в пакет вошли девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, три беспилотных машины для разминирования, восемь тягачей Zetros и четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81.

Ранее стало известно, что Германия удваивает военную помощь Украине. Глава Минобороны страны Борис Писториус обратился к Минфину страны с просьбой выделить дополнительные 5 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: