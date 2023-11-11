Президент Франции заявил, что для Украины "еще не пришло" время садиться за стол переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что долгом его страны является помочь Украине в отражении российской агрессии. Но, добавил он, может наступить время для "честных и хороших переговоров" с Москвой.

В интервью BBC Макрон сказал, что если России позволят выиграть войну против Украины, "у вас появится новая имперская держава" в Европе, которая может угрожать другим государствам бывшего СССР, таким как Грузия и Казахстан, а также всему европейскому континенту.

"Потому что Россия, безусловно, занимается империализмом и колониализмом [в Украине]", - сказал глава французского государства.

Говоря о долге Франции и всех стран поддерживать Украину в ее защите от российского вторжения, Макрон отметил, что следующий месяц будет решающим для Украины в контексте попыток вернуть в ходе контрнаступательных операций захваченные территории.

Президент Франции заявил, что Украине "еще не пришло" время садиться за стол переговоров, и подчеркнул, что решение о переговорах будет единоличным решением Киева.

При этом Макрон добавил, что может наступить время "провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией".

Переговоры с РФ - новости

Напомним, ранее СМИ сообщили, что представители США и ЕС якобы начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. В публикации отмечалось, что Украина якобы имеет время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся более активные дискуссии о мирных переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что кто-то из лидеров стран Евросоюза, США или других партнеров давил на него по поводу переговоров. Вместе с тем, он заверил, что Украина открыта для мирных инициатив, если в их основе лежит полный вывод российских войск с суверенной территории Украины.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил, что международные партнеры не склоняют украинские власти к "мирным переговорам" с Россией. Он добавил, что Украина будет решать этот вопрос самостоятельно, но ясно, что никаких переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не может быть. Алексей Данилов также объяснил, почему мирные переговоры с РФ сейчас невозможны. Он отметил, переговоры якобы о мире нужны России, чтобы накопить силы для новой фазы войны.

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