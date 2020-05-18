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В США обвинили Китай в распространении COVID-19 через туристов

06:47, 18 мая 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил директор Белого дома по торговой политике Питер Наварро в интервью для ABC News, пишет ТСН

Он также подчеркнул, что считает "действия" КНР "непреднамеренными".

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"Давайте взглянем на факты. Исправьте меня, если ошибаюсь: вирус начался в Ухане, нулевого пациента зафиксировали в ноябре. Китай, прячась за Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), в течение двух месяцев скрывал вирус от мира, а потом отправлял сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и весь мир, чтобы распространить его", - заявил Наварро.

Отмечается, что чиновник не предоставил никаких доказательств в поддержку своего утверждения.

"Они могли оставить его (вирус - ред.) в Ухане, но он стал пандемией, - продолжил Наварро. - Поэтому я говорю, что китайцы сделали это американцам, и они сейчас несут ответственность".

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "ошибка" Китая повлекло распространение пандемии COVID-19.

Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео уверял, что существует "огромное" количество доказательств того, что источником нового коронавируса является Уханський институт вирусологии.

Как сообщалось, в США могут ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать с американскими специалистами во время расследования происхождения новой коронавирусной инфекции.

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