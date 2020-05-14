Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем

Ранее Трамп заявлял, что "ошибка" Китая повлияла на распространение пандемии COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с реакцией Пекина на эпидемию Штаты могут полностью прекратить отношения с Китаем.

Такое заявление он сделал в интервью Fox Business.

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По словам Трампа, у него очень хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпином, но «прямо сейчас он не хочет с ним разговаривать».

«Есть множество вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы полностью прекратить отношения [с Китаем]», - заявил он.

По мнению американского президента, прекращение отношений позволило бы США сэкономить 500 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что в США могут ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать с американскими специалистами во время расследования происхождения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Трамп заявлял, что "ошибка" Китая повлияла на распространение пандемии COVID-19. "По моему мнению, они ошиблись. Они пытались его скрыть, пытались тушить. Это как пожар", - сказал глава США.

Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео уверял, что существует "огромное" количество доказательств того, что источником нового коронавируса является Уханьский институт вирусологии.

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