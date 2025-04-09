В Европе боятся, что США выведут свои войска без предупреждения, - Bloomberg

Европейские чиновники хотят смягчить худшие последствия таких изменений.

Европейские лидеры обеспокоены тем, что США могут внезапно вывести свои войска из континента. Они призывают Вашингтон координировать любые планы по сокращению американского военного контингента в Европе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом обсуждений.

Отмечается, что европейские чиновники уже смирились с тем, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятнее всего, выведет часть американских военнослужащих из Европы. Тем не менее они хотят смягчить худшие последствия таких изменений.

В агентстве считают, что вывод американских войск может подорвать интенсивную работу союзников по НАТО, направленную на сдерживание российской агрессии против уязвимых стран. По словам одного из источников, европейские союзники Вашингтона опасаются, что США могут без предупреждения сократить военное присутствие на континенте.

Видео дня

Европейские лидеры ожидали, что США уведомят их об этом шаге, например, во время выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в феврале этого года, рассказали журналистам источники.

Кроме того, министры иностранных дел стран НАТО во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио в штаб-квартире Альянса на прошлой неделе пытались заверить его в том, что они начинают брать на себя большую ответственность за собственную оборону, добавили в агентстве. Также они пообещали увеличить военные расходы, что является давним требованием Трампа. Европа же взамен хотела получить от американских партнеров обязательство заранее сообщать о любом выводе войск.

По словам источников, европейские чиновники продолжают убеждать Вашингтон в преимуществах военного присутствия США на континенте. В частности, они заявляют о том, что американские военные "демонстрируют политическую силу", оставаясь в Европе.

Один из собеседников агентства предупредил, что передислокация из Европы логистических, военно-воздушных и разведывательных средств США окажет большее влияние на потенциальные горячие точки в Азии, чем сокращение количества военных. Он подчеркнул, что в Европе пока не знают точное количество и места, которых коснется запланированный вывод войск США.

В агентстве прогнозируют, что США могут вывести из Европы около 20 тысяч американских солдат. Именно такое количество военных отправил на континент экс-президент США Джо Байден после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вывод американских военных из Европы - важные новости

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что американские военные вышли из стратегического аэропорта Жешув-Ясенка. По его словам, солдаты США останутся в стране, но будут размещены на других базах.

Кроме того, главный генерал армии США Кристофер Каволи объяснил, почему, американские военные должны остаться в Европе. Он предупредил об угрозе со стороны России.

Вас также могут заинтересовать новости: