Ранее Путин подтвердил создание резерва силовиков по просьбе Лукашенко.

Глава Кремля Владимир Путин собрал совещание Совета безопасности для обсуждения вопросов, связанных с российско-белорусскими отношениями.

Об этом говорится на сайте Кремля.

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«Мы сегодня обсудим развитие отношений с некоторыми из наших соседей, с государствами, с которыми у нас традиционно в силу географической близости большой объем отношений», – сказал он.

Он отметил развитие этих отношений и наработку подходов «для дальнейшего поступательного развития взаимодействия с нашими партнерами».

Песков, пишет Интерфакс-Россия, в свою очередь уточнил, что речь об отношениях с Беларусью. Среди вопросов – продолжение контактов между Москвой и Минском по поводу рефинансирования долга России.

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Путин подтвердил формирование в России резерва силовиков по просьбе Александра Лукашенко. Правоохранительные органы РФ хотят задействовать для подавления демонстраций в случае усиления протестного движения.

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", и пока "экстремистские элементы", "прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенные границы, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать автомобили, дома, банки, не будут пытаться захватывать административные здания и тому подобное", – заявил в интервью Россия 24 Путин.

В ответ Координационный совет оппозиции заявил, что считает недопустимым формирование на территории РФ или другого государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского народа.

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Автор: Яна Ставская