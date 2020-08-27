Оппозиционеры напомнили Путину его же слова о недопустимости внешнего вмешательства в ситуацию в Беларуси.

Оппозиционеры Беларуси отреагировали на заявление Владимира Путина о создании по просьбе Лукашенко «резерва российских силовиков» для подавления протестов в стране.

Соответствующее заявление появилось на сайте Координационного совета.

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории РФ или другого государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского народа», – говорится в сообщении.

Также оппозиционеры выражают сожаление, что по запросу Путина в России сформирован соответствующий резерв силовиков, и напомнили главе Кремля его же слова о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси.

Координационный совет просит всех своих иностранных партнеров воздержаться от предложений оказания поддержки.

Что предшествовало заявлению

Путин подтвердил формирование в России резерва силовиков по просьбе Александра Лукашенко. Правоохранительные органы РФ хотят задействовать для подавления демонстраций в случае усиления протестного движения.

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", и когда "экстремистские элементы", "прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", – сказал Путин в интервью "Россия 24".

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Автор: Яна Ставская