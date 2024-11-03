Южная Корея будет следить за уровнем участия северокорейских войск в войне и за тем, что Пхеньян получит от Москвы в ответ на отправку солдат.

Южная Корея рассматривает "все возможные сценарии" помощи Украине на фоне развертывания войск КНДР в России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель, отвечая на вопрос о том может ли Сеул отправить Киеву оружие.

Как сообщает Reuters, такое заявление южнокорейского министра прозвучало во время пресс-конференции в Оттаве, где Чо Тхэ Ель выступал через переводчика. Он подчеркнул, что Сеул будет следить за уровнем участия северокорейских войск в войне и за тем, что Пхеньян получит от Москвы в ответ.

"В частности, мы будем наблюдать за уровнем участия (северокорейских) сил в войне, и какой будет услуга за услугу, которую Северная Корея получит от России. Мы примем все эти (факторы) во внимание, прежде чем принимать конкретные решения", – пояснил министр.

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Ранее неназванный южнокорейский чиновник заявил, что Пхеньян, вероятно, получит от Москвы "компенсацию" в виде военных и гражданских технологий, поскольку КНДР пытается запустить спутник-шпион и модернизировать свои межконтинентальные баллистические ракеты.

Вступление КНДР в войну РФ против Украины

Как сообщает ГУР Минобороны Украины, Россия перебросила к границам Украины тысячи солдат из КНДР. По данным разведки, речь идет о более 7 тысячах северокорейских военных. Отмечается, что вооружили их, в частности, 60-мм минометами и автоматами АК-12.

В конце октября в Госдепе США заявили, что в России находится около 10 тысяч северокорейских военных, из них около 8 тысяч – в Курской области. Тогда сообщалось, что этот контингент уже в ближайшие дни может принять участие в боевых действиях.

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