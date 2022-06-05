Продовольственный кризис создаст много проблем на континенте.

Путин должен пойти на переговоры и заключить соглашение, в том числе о разблокировке зерна в украинских портах. Если этого не сделать, то война в Украине окажет серьезное влияние на Африку. На территории континента начнутся войны и государственные перевороты.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью порталу Ansa.

"Путин должен сесть за стол переговоров. Он должен как можно быстрее заключить мирное соглашение, которое также предусматривает соглашение по зерну, например, соглашение о прекращении огня, которое позволит нам эвакуировать женщин, гражданских лиц и детей, которые уже сто дней находятся под российскими бомбами на востоке Украины", — заявил Ди Майо.

По словам министра иностранных дел, Италия делает все возможное, чтобы помочь разблокировать маршруты для экспорта украинского зерна. Если этого не сделать, то в Африке начнутся войны и государственные перевороты. Соответственно, Европа столкнется с еще большим потоком беженцев.

Напомним, в начале мая власти Турции подготовили "дорожную карту" для решения глобального продовольственного кризиса, который возник из-за нападения России на Украину. План включает маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав командного центра. В рамках этой инициативы планируется экспортировать 20 миллионов тонн зерна.

Тем временем РФ продает ранее украденное в Украине зерно Сирии. А лидер Африканского союза во время встречи с Путиным обвинил Запад в усугублении продовольственного кризиса. При этом он ничего не сказал о действиях РФ, которые привели к текущей ситуации.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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