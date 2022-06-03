Африканский лидер намекнул Путину, что многие страны Африки поддержали в войне с Украиной сторону России.

Лидер Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что западные санкции в отношении России усугубили отсутствие доступа Африки к зерну.

Об этом говорится в расшифровке на сайте президента России.

Он напомнил Путину о продовольственном кризисе в связи с отсутствием поставок зерновых из Украины, намекнув, что многие страны Африки поддержали в войне с Украиной сторону России: "Нужно отметить, что позиция Африканского континента очень разнородна и, несмотря на большое давление, многие страны всё-таки не осудили позицию России".

При этом в расшифровке нет ни намека на осуждения Саллом действий России, которая блокирует Черное море и разворовывает украинское зерно на оккупированных территориях. Напротив, лидер Африканского союза посчитал уместным обвинить в кризисе Запад.

"Санкции против России ещё более усугубили эту ситуацию, и сейчас у нас нет доступа к зерновым из России, особенно к пшенице из России. И, что самое главное, у нас нет доступа к удобрениям, потому что ситуация и так была сложная, а сейчас она ещё более сложна, и это влечёт за собой последствия для продовольственной безопасности в Африке", - сказал он.

Африканские страны критически зависят от зерна из России и Украины, на долю которых приходится более 40% импорта пшеницы на континент.

Такие страны, как Руанда, Танзания и Сенегал, получают от обеих стран более 60 процентов такого импорта. В Египте эта цифра достигает 80%, тогда как Бенин и Сомали полностью зависят от поставок пшеницы из России и Украины.

Африканские страны также зависят от удобрений из Украины, и их нехватка повлияет на посевную в этом году и будет ощущаться в течение всего следующего года, предупреждала ООН.

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