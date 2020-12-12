По данным Минобороны Азербайджана, в настоящее время режим прекращения огня соблюдается.

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные осуществили провокационные действия в Карабахе, а азербайджанская армия прекратила эти попытки.

Соответствующее сообщение появилось на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

"Армянская сторона сделала провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные меры", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны Азербайджана, в настоящее время режим прекращения огня соблюдается.

Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает относительную стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе, но выразил обеспокоенность терактами, якобы совершенными остатками армянских военных.

"Сейчас российские "миротворцы" осуществляют свою деятельность. Ситуация относительно стабильная. Но, несмотря на это, мне сообщили, что вчера остатки армянской армии осуществили ряд террористических актов. Это, конечно, вызывает беспокойство", - сказал Алиев в субботу в Баку, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США, передает азербайджанский Интерфакс.

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Алиев предостерег армянскую сторону от попыток начать новые военные действия.

"Я уже заявил два дня назад на военном параде, что если армянский фашизм снова поднимет голову, мы ее проломим железным кулаком. Поэтому они должны быть внимательными, не должны планировать любых военных действий. В противном случае в этот раз мы их полностью уничтожим. Однако, надеюсь к этому ситуация не дойдет", - отметил он.

Напомним, Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона в субботу, 12 декабря, возобновила наступательные действия в направлении поселков Старый Таглар-Хцаберд в Нагорном Карабахе.

Война в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: УНИАН