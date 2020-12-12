Ранее армия обороны Карабаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций.

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона в субботу, 12 декабря, возобновила наступательные действия в направлении поселков Старый Таглар-Хцаберд в Нагорном Карабахе.

Соответствующее сообщение появилось на сайте армянского министерства.

"Подразделения Армии обороны принимают адекватные меры", - говорится в сообщении.

Как передавала «Радио Свобода», ранее армия обороны Карабаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении, в результате чего трое военных якобы получили ранения.

Армия обороны Карабаха также заявила, что опровергает распространенную в азербайджанских СМИ информацию о якобы совершенной армянскими силами вооруженной провокации на Гадрутском участке, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий.

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Война в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: УНИАН