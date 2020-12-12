Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона в субботу, 12 декабря, возобновила наступательные действия в направлении поселков Старый Таглар-Хцаберд в Нагорном Карабахе.
Соответствующее сообщение появилось на сайте армянского министерства.
"Подразделения Армии обороны принимают адекватные меры", - говорится в сообщении.
Как передавала «Радио Свобода», ранее армия обороны Карабаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении, в результате чего трое военных якобы получили ранения.
Армия обороны Карабаха также заявила, что опровергает распространенную в азербайджанских СМИ информацию о якобы совершенной армянскими силами вооруженной провокации на Гадрутском участке, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий.
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Война в Нагорном Карабахе: что известно
- Утром 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие. В Армении и непризнанной республике Нагорный Карабах объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.
- Азербайджан ввел военное положение с 28 сентября.
- Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.
- В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, в зоне конфликта будут размещены российские миротворцы.
- Позже в СМИ появился полный текст соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах: история конфликта
- Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.
- В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.
- В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.
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