Трамп будет помнить, что мира невозможно будет достичь без украинцев и европейцев.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину, несмотря на его прошлые заявления.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Le Parisien. Министр выразил мнение, что Трамп слишком мудрый, чтобы допустить крупнейшую территориальную аннексию за последние 75 лет. Трамп будет помнить, что мира невозможно будет достичь без украинцев и европейцев.

"(Он - ред.) слишком мудрый, чтобы забыть, что ни один справедливый мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира", - добавил Барро.

Видео дня

Трамп и война в Украине

Сын Дональда Трампа Дональд Трамп-младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "потеряет помощь" уже через месяц. Об этом он заявил в Instagram, опубликовав черно-белый мем, на котором главы Украины сыплются доллары. Трамп-младший написал: "У тебя осталось 38 дней до потери помощи".

Трамп официально вступит в должность 20 января 2025 года.

До избрания президентом США Дональд Трамп не раз утверждал, что сможет в один день закончить войну в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: