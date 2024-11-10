'Осталось 38 дней': сын Трампа заявил, что Украина потеряет помощь США

Вероятно, он имел в виду дату, когда избиратели официально утвердят победу республиканца на выборах.

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младшийзаявил, что президент Украины Владимир Зеленский "потеряет помощь" уже через месяц.

Об этом сын Трампа заявил в Instagram, опубликовав черно-белый мем, на котором с главы Украины сыплются доллары. Трамп-младший написал:

"У тебя осталось 38 дней до потери помощи".

Сын Трампа, вероятно, имел в виду дату, когда избиратели официально утвердят победу республиканца на выборах. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

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"Мирный план" Трампа по Украине

Дональд Трамп до избрания президентом США не раз утверждал, что сможет за один день положить конец войне в Украине, однако не уточнял, как именно. Избранный вице-президентом республиканец Джей Ди Вэнс предлагал пойти на шаги, которых, по сведениям журналистов, хочет Владимир Путин - позволить РФ сохранить оккупированные земли Украины и гарантировать, что украинское государство не вступит в НАТО. Трамп и Ди Вэнс официально вступят в должности 20 января 2025 года.

Отставной адмирал военно-морских сил США, экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис прогнозировал, что российско-украинская война под давлением Трампа может закончиться переговорами, в результате которых Путину "светит" кусок уже оккупированной территории Украины.

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