Специалист отметил, что кроме продолжающихся войн, существует угроза новых.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может не закончить войну до конца своей каденции, однако это может быть не только война в Украине.

Об этом сказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV. "Это долгая война... Мы сейчас где-то в доброй середине. И даже Трамп не знает, [когда конец]. Если Трамп войдет в эту войну как президент, не знаю, закончится ли она в то время, когда он будет выходить из президентства. Это не обязательно должна быть война в Украине. Может быть в какой-то другой точке", - сказал Грицак.

Он отметил, что в настоящее время нет "даже близкой перспективы" завершения войны в секторе Газа, а в 2027 году может начаться война Китая с Тайванем.

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"Ситуация становится все более сложной. Изменение будет и оно будет решающим, но вряд ли приведет к какому-то быстрому результату", - высказал мнение специалист.

Трамп и война в Украине

Администрация нового президента США Дональда Трампа сосредоточится на достижении мира в войне в Украине, а не на освобождении оккупированных территорий. По словам советника советника Трампа Брайана Ланзы Белый дом попросит президента Украины Владимира Зеленского представить его версию "реалистичного видения мира".

"И если президент Зеленский садится за стол и говорит: мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым, он показывает нам, что он несерьезен", - сказал Ланза.

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