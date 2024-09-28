Во время визита в США Зеленский говорил простые и правильные вещи, но оказалось, что он говорил со стеной.

Долговременная ставка Владимира Путина на раскол Запада и сокращение поддержки Украины, похоже, начинает оправдываться. Об этом в авторской статье для Neue Zürcher Zeitung пишет политический обозреватель Андреас Рюеш.

По его мнению, украинский президент, безусловно, прав, когда говорит, что Путин воспринимает только силу. "Только сильная Украина может отговорить его от завоевания, только решительный Запад может разбить мечту о новой Российской империи. Поэтому самый быстрый путь к миру лежит через вооружение Украины", - отмечает обозреватель.

Однако попытки Зеленского донести эту простую аксиому до западных союзников и мирового сообщества в целом особого энтузиазма не встречают, отмечает Рюеш. Например, канцлер Германии Олаф Шольц "малодушно" говорит о необходимости скорейших мирных переговоров. А в США кандидат в президенты Дональд Трамп обещает "мгновенно прекратить войну" и "четко дает понять", что хочет просто оставить Украину на произвол судьбы, потому что не считает Россию угрозой для США.

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"Зеленский будто разговаривал со стеной в ООН и Вашингтоне. В американском Конгрессе с ним хотели встретиться только его наиболее убежденные сторонники. В Белом доме киевский гость получил много красивых слов, но при более внимательном слушании они оказываются пустыми. Реальность такова, что сейчас Украина находится на полосе проигрышей, но администрация Байдена не видит необходимости пересматривать свою слишком робкую поддержку", - говорит обозреватель.

И это при том, что западная военная поддержка, несмотря на первоначальные ожидания, со временем не увеличивается, а лишь сокращается.

Рюеш признает, что с самого начала российского вторжения в Украину в западном лагере были разные интересы. Но последние несколько дней, по его мнению, "совершенно ясно" показали, что раскол между Украиной и Западом, внутри самого Запада, а порой даже внутри ведущих западных государств значительно углубился.

"Хотя ни один западный солдат не погиб в украинском окопе и ни один западный город не стал свидетелем ужаса российских ракетных атак, в Америке и Европе больше усталости от войны, чем в Украине. Этому агрессор Путин может только радоваться. Колебания Запада укрепляют его в его давнем убеждении, что богатый Запад неизлечимо ослаблен внутренне и что циничный расчет его насильственной политики был правильным", - резюмирует обозреватель.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, президент Сербии предсказал конец войны в Украине. По его словам, все приближается к перемирию, и поэтому сейчас стороны ведут ожесточенную борьбу за каждое село. Когда же бои прекратятся, будет реализован "корейский сценарий" - "временное" перемирие, которое продлится десятилетиями без окончательного решения самой сути конфликта.

Также мы приводили мнение полковника армии США в отставке Джонатана Свита и военно-политического обозревателя Марка Тота, которые выразили общее убеждение, что победа Украины невозможна до тех пор, пока ВСУ не получат возможность систематически разрушать российские тылы.

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