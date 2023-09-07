Она отметила, что, если мир устанет, то это станет трагедией для всех.

Это будет трагедия для мира, если мировое сообщество отвернется от Украины и не будет помогать защищать демократические ценности.

Такое заявление сделала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью ВВС. При этом она выразила убеждение, что подобного не произойдет. "Это было бы позорно, потому что многие говорят, что это не просто война. Это война за ценности", - подчеркнула она.

Зеленская пояснила, что на ценностях базируется видение мира и не только Украины, но и мира вокруг. "На ценностях базируется то, каким мы видим свое будущее", - отметила она.

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"Если сейчас эти ценности прекратить защищать, а именно это может произойти, если мир устанет и скажет, что нас эта проблема не интересует, то получается, что наши ценности проиграют. Получится так, что в мире будет царить право силы, право агрессора и никто уже и никогда не будет в безопасности", - отметила первая леди.

Война в Украине

С самого начала полномасштабного вторжения страны Европы и США встали на защиту Украины и всячески ей помогают. Однако затяжная война истощает силы западных партнеров и некоторые политики заговорили об усталости от войны. В некоторых странах даже звучат голоса о том, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров.

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