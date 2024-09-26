Чтобы Украина могла победить, американской власти придется поискать собственный хребет, говорят аналитики.

Какими бы впечатляющими ни были российские потери в войне, Украина не сможет победить без систематических ударов по российскому тылу. Такое мнение в совместной статье на страницах издания The Hill высказали полковник армии США в отставке Джонатан Свит и военно-политический обозреватель Марк Тот.

Несмотря на то, что Россия уже потеряла убитыми и ранеными более 600 тысяч своих солдат, Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков готовности прекратить это. В сентябре он подписал указ об увеличении российской армии еще на 180 тысяч солдат, которых бросят в "украинскую мясорубку".

Рассматривая события последних недель, аналитики отмечают две вещи: с одной стороны - сохранение американского запрета на удары западным оружием вглубь РФ, а с другой стороны - более чем успешные удары украинских дронов по крупным складам боеприпасов в российском тылу.

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"Украина не может выиграть эту войну без возможности помешать российским силам и их оборудованию до того, как они прибудут на поле боя в Украине, и нарушить российскую военную машину издалека с помощью баллистических ракет и планирующих бомб", - отмечают Джонатан Свит и Марк Тот.

По их мнению, хотя Силы обороны убивают или ранят по 1000 российских солдат ежедневно, это не влияет на войну, потому что Россия "просто перезагружается на следующий день". Именно поэтому, по словам аналитиков, Украина должна быть в состоянии остановить поток оружия, идущего на фронт. И здесь нужно дальнобойное высокоточное оружие.

"Войну просто невозможно сдержать в пределах Украины. Украинские военные не могут защитить свой путь к победе. У Зеленского есть действенный, выигрышный план перевести борьбу в Россию, но для этого нужен американский хребет", - говорят Свит и Тот, намекая на отсутствие хребта у действующей администрации США.

Украина продвигает "План победы": последние новости

Как писал УНИАН, сегодня у президента Владимира Зеленского будет последний шанс убедить американского коллегу Джо Байдена в необходимости поддержать украинский "план победы". Они проведут переговоры в Белом Доме, на которых все и решится.

Ранее стало известно, что "план победы" в общих чертах предусматривает предоставление Украине западных гарантий безопасности, как при вступлении в НАТО, предоставление Украине "специфического" современного вооружения и финансовой помощи.

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