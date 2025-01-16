Страны планируют заключить соглашение об углублении отношений в сфере обороны и усилении экономических связей.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Это произошло за несколько дней до возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом, пишет The Guardian.

Отмечается, что две страны планируют заключить соглашение о партнерстве для углубления существующих отношений в оборонной сфере и рассмотрят возможность дальнейшей военной помощи Киеву "на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку".

Издание напоминает, что Зеленский призвал западных союзников продолжать оказывать долгосрочную военную поддержку Украине, предупредив, что отказ "только приведет к еще большей агрессии, хаосу и войне".

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Ожидается, что Стармер и Зеленский обсудят, какие гарантии безопасности Великобритания может предложить Киеву, включая возможность вхождения британских войск в состав послевоенных миротворческих сил.

"Амбиции Путина вырвать Украину из ближайших наших партнеров были монументальным стратегическим провалом. Мы же ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет эту дружбу на новый уровень", - сказал Стармер.

Издание отмечает, что визит Стармера состоялся после того, как он обсудил перспективы войны в Украину после возвращения Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Чекерсе на прошлой неделе. В частности, лидеры государств обсудили важность предоставления Украине гарантий безопасности.

Украина и Великобритания также направлены на усиление экономических связей в невоенных сферах, таких как наука и технологии. А также Стармер, по информации издания, объявит о выделении 40 миллионов фунтов стерлингов на экономическое восстановление, которое создаст новые возможности для британских компаний.

Финансирование будет направлено на предприятия, поддерживающие зеленую экономику и маргинализированные группы, включая женщин и ветеранов. Оно основывается на поддержке, которую Великобритания уже предоставила Украине в размере 12,8 млрд. фунтов стерлингов, включая 7,8 млрд. фунтов стерлингов военной помощи и текущей поддержки энергетической инфраструктуры, говорится в публикации.

"Благодаря этому партнерству мы создаем сильную экономику, работающую в пользу британского народа, безопасную страну, защищающую наши интересы дома и за рубежом, и преуспевающее общество", - отметил Стармер.

Обновлено 10:15. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил в Киеве премьер-министра Стармера. Он подчеркнул, что "это его первый визит в Украину во главе британского правительства и он точно будет насыщен событиями".

"Британская сторона активно помогает нам в эти сложные времена. Поэтому на переговорах в Киеве высшее руководство Украины и Великобритании обсудят дальнейшее сотрудничество, в первую очередь, в сфере безопасности", - подчеркнул Залужный.

Но самое главное ожидание, добавил он, – это "подписание важного Соглашения о 100-летнем партнерстве между нашими странами, которое охватит целый ряд направлений от обороны до науки и культуры".

Также, по словам посла, планируется возобновить работу Диалога стратегического партнерства - инструмента, который позволит эффективно обсуждать и решать различные вопросы двустороннего сотрудничества.

Залужный опубликовал фото со Стармером.

Визит Стармера в Украину и его цель: что известно

Как сообщал ранее УИНАН, визит Стармера в Украину недавно анонсировали исходные СМИ. Он планировал обсудить возможность развертывания в Украине международных миротворческих сил после завершения войны. Ранее о намерении Стармера посетить Украину сообщал президент Украины Зеленский.

Накануне стало известно, что Великобритания и Франция обсуждают отправку миротворцев в Украину. Представители Даунинг-стрит и Елисейского дворца провели переговоры по этому поводу. Сообщается, что премьер-министр Великобритании Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон рассматривают идею отправки британских и французских солдат в Украину как миротворческую миссию после потенциального соглашения о прекращении войны.

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