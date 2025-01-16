Премьер сообщил, что в этом году Соединенное Королевство предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо до этого.

Великобритания передаст Украине 150 стволов артиллерии и новую мобильную систему противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер во время заявлений для СМИ с президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что кремлевский правитель Владимир Путин не выказывает никаких признаков, что он хочет мира:

"Я с радостью объявляю, что мы предоставляем 150 стволов артиллерии, которая впервые за более чем 20 лет будет изготовлена в Соединенном Королевстве, и буквально через несколько недель начнет поставляться в Украину. Мы также будем поставлять новую мобильную систему ПВО, которая называется "Грейтфул", производство которой профинансировано совместно с Данией".

Помощь от Британии

В декабре заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что Украина уже получила от них помощи на сумму 12,8 миллиарда фунтов стерлингов.

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Осенью государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Лемми сообщал, что Соединенное Королевство ежегодно будет выделять на помощь украинской армии три миллиарда фунтов.

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