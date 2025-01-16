По словам Зеленского, оно действительно всеобъемлющее.

Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Как передает корреспондент УНИАН, соглашение в Киеве подписали президент Владимир Зеленский и британский премьер-министр Кир Стармер. Украинский лидер назвал это выходом на новый уровень отношений между странами:

"Мы уверены в независимости нашего государства, и это то, что украинцы уже никогда не отдадут. Мы уверены в наших европейских партнерах, и это то, что укрепляет и Украину, и Британию, и все наше евроатлантическое пространство. Это основа для взаимодействия наших народов на поколения вперед".

По словам Зеленского, соглашение действительно всеобъемлющее. Оно охватывает безопасность, оборонные, экономические и технологические элементы, а также взаимодействие в информационной и культурной сфере.

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"Все то, что позволяет не только отвечать на угрозы, которые мы имеем сейчас, но и видеть, как будет расти наш потенциал защиты, наш потенциал активных действий", - рассказал глава государства.

В частности, по словам Зеленского, предполагается не менее 3,6 миллиарда долларов ежегодной военной помощи Украине.

"Столько, сколько это будет нужно. Плюс подготовили решение о еще 3 миллиардах долларов от российских активов. Только на этот год мы должны выйти на 6,6 миллиарда долларов от Британии", - добавил Зеленский.

Соглашением предусмотрено, что стороны будут углублять оборонное сотрудничество, укреплять свои военные и оборонно-промышленные способности, включая развитие вооруженных сил и сотрудничество между оборонно-промышленными базами, усиливать системы оборонных закупок Украины и передавать технологии для совместного производства оборонной продукции (в том числе в рамках совместных инициатив), уделяя особое внимание инновациям и усилению защиты прав интеллектуальной собственности на переданные технологии, а также согласовывать их с требованиями

Также Украина и Великобритания будут развивать сферы, важность которых для евроатлантического мира и стабильности выходит далеко за пределы войны, признавая важную роль Украины в защите евроатлантической безопасности и обращая особое внимание на оперативную совместимость и вклад Украины как будущего союзника НАТО.

Кроме того, отмечается, что стороны будут прилагать усилия для устранения долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности с целью восстановления свободы судоходства, а также устанавливают партнерство в сфере морской безопасности, в частности с целью укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.

"Стороны будут прилагать усилия к улучшению условий для инвестиций и торговли в обеих странах и сотрудничать в различных секторах, включая, в частности, транспорт, инфраструктуру и энергетику, чтобы сделать экономику обеих стран более современной, устойчивой и процветающей. Они также будут усиливать инклюзивность экономики, поддерживая усилия, направленные на уменьшение неравенства и преодоление бедности, чтобы не оставлять никого в стороне. Стороны будут углублять сотрудничество в сфере энергетики на основе принципов устойчивого развития и чистого перехода на взаимовыгодных началах, а также улучшать условия для инвестиций в энергетический сектор Украины", - говорится в соглашении.

Премьер Британии прибыл в Киев

Сегодня утром СМИ сообщили, в Украине находится британский премьер Кир Стармер. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По данным журналистов, во время встречи должны были обсуждать дальнейшую помощь украинской армии, а также возможность предоставления стране гарантий безопасности со стороны Лондона.

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