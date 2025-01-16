По мнению командира батальона, победа это восстановление всех границ.

Размещение миротворческих сил в Украине является политическим, а не военным вопросом. Мы должны сами пройти путь к победе.

Об этом заявил командир 411 отдельного батальона БПЛА "Ястребы" Андрей Сухин с позывным "Атлас" в интервью "Укринформу".

В частности он считает, что вопрос размещения миротворцев в Украине - больше политический, чем военный, и убежден, что путь к независимости украинцы должны пройти самостоятельно.

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"Не думаю, что это вопрос военный, потому что, как сказал один классик: не доводите до решения вопроса военным путем, потому что назад дороги не будет. Вот миротворческие миссии - это политическое решение... Но почему-то мне так кажется, что этот путь нашей независимости, нашей борьбы - за нас не пройдут ни миротворцы, ни контингенты иностранные. Мы его должны пройти сами, только тогда мы будем ценить это и помнить через поколения", - сказал Сухин.

В то же время он акцентировал, что украинские военные очень благодарны международным партнерам за помощь, которую они оказывают. В его понимании победа - возвращение всех территорий, которые оккупировали россияне, гарантии безопасности для всей страны, экономическое процветание и тому подобное.

"Восстановление всех наших границ, это безопасность страны на всей ее территории от Крыма, Луганска, Донецка, Харькова, Сум и по всей границе. И, конечно, это экономический рост. Чтобы это была наша страна цветущая, и мои дети, другие дети росли и развивались, учились, строили. И чтобы это была европейская правовая страна", - сказал военный.

Он уточнил, что такая победа должна быть в "идеальном мире".

Британия и Франция обсуждают отправку миротворцев в Украину

Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон рассматривают идею отправки британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческой миссии после потенциального соглашения о прекращении войны. По данным западных СМИ, президент Франции поддерживает этот подход и уже обсуждал его с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Хотя представители Даунинг-стрит и Елисейского дворца не отрицают, что эта тема поднималась во время встречи в Чекерси на прошлой неделе, подробности переговоров остаются закрытыми.

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