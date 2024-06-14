И это лишь то, что успели посчитать на конец прошлого года.

Россия должна компенсировать Украине все убытки, нанесенные полномасштабным военным вторжением. По состоянию на конец 2023 года это было 486 миллиардов долларов США. Об этом говорится в коммюнике саммита "Группы семи" (G7), который проходит в Италии.

"Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине. По данным Всемирного банка, сейчас эти убытки превышают 486 миллиардов долларов США. Будет неправильным, чтобы Россия решала, когда она заплатит за ущерб, который нанесла Украине, и заплатит ли вообще. Обязательства России по международному праву заплатить за ущерб, который она наносит, очевидны", - говорится в заявлении.

Участники G7 отмечают, что они продолжают рассматривать все возможные законные способы, чтобы заставить Россию заплатить Украине за причиненные потери. Также "Семерка" подтверждает "нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется".

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"Мы по-прежнему полны решимости развеять любое ложное представление о том, что время на стороне России, что разрушение [украинской] инфраструктуры и средств к существованию не будет иметь никаких последствий для России, или что Россия может победить, вызвав экономический упадок Украины", - говорится в коммюнике.

Убытки, которые Россия нанесла Украине

В феврале этого года Всемирный банк обнародовал свою оценку материальных потерь Украины, которые вызвало полномасштабное российское вторжение. По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления разрушенных объектов в Украине оценивается в 486 миллиардов долларов США.

Поскольку оценка охватывает период только до 31 декабря прошлого года, она не учитывает потери, которые Украина понесла уже в 2024 году. Например, весной этого года россияне разрушили львиную долю неатомной генерации электроэнергии в Украине. По оценкам, речь идет о 8-9 ГВт.

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