Россия разрушила много электростанций, нужно время чтобы их восстановить или построить новые.

Отключения света, связанные с дефицитом электроэнергии вследствие российских обстрелов, останутся реальностью для украинцев как минимум на ближайшие два года. Об этом в эфире телемарафона заявил вице-президент Energy Club Максим Немчинов.

"Это наша реальность на ближайшие два года. То есть, надо адаптироваться, надо понимать, что это будет. Нам нужно будет строить кое-что с нуля, кое-что восстанавливать, кое-что перестраивать, модернизировать. На это нужны средства и время", – сказал он.

По словам Немчинова, в результате целенаправленных российских ударов энергосистема Украина потеряла около 8 ГВт мощностей электрогенерации. По его мнению, в Украине придется повысить тарифы на электроэнергию, чтобы профинансировать восстановление поврежденных и разрушенных энергообъектов.

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"Это неотвратимость. Нам нужно платить за товар столько, сколько он стоит, чтобы эти средства направлялись на ремонт, восстановление и строительство нового", – подчеркнул Немчинов.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, стоимость производства и транспортировки электроэнергии растет из-за российских ударов по украинской энергосистеме. По словам замминистра энергетики Светланы Гринчук, повышение тарифов неизбежно, но власти применят дифференцированный подход.

Также мы рассказывали, что Украина договаривается с ЕС о максимизации импорта электроэнергии. Киев стремится компенсировать генерирующие мощности, уничтоженные российскими атаками.

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