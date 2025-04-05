Подход Кремля иллюстрирует стратегию России: попытаться нормализовать отношения с США, одновременно замедляя мирные переговоры и продолжая атаковать Украину.

Россия в отношениях с Трампом и Украиной использует двойственный подход, и со стороны кажется, что она движется в двух противоположных направлениях, пишет NBC News.

Так, на этой неделе Владимир Путин отправил одного из своих близких союзников Кирилла Дмитриева в Вашингтон для дипломатических переговоров. В то же время Путин отдал приказ о мобилизации 160 000 солдат, что стало крупнейшей мобилизацией за 14 лет, и планирует весеннее наступление.

Однако, как отмечают эксперты, эти два подхода прекрасно иллюстрируют стратегию России. Путин не торопится с переговорами с президентом Дональдом Трампом, чтобы иметь возможность ускорить свое наступление на поле боя в Украине, одновременно делая ставку на достижение нормализации отношений с дружественным Белым домом.

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"Путин считает, что время на его стороне, и, затягивая события, он поставит себя в еще более выгодное положение для переговоров", — сказал профессор Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко.

Путин и его посланники заявили, что примут перемирие только в том случае, если Украина согласится на экстремальные условия, равносильные капитуляции и подчинению. При этом многие западные чиновники и эксперты говорят, что Россия знает, что это не может быть принято.

Это привело к росту недовольства и в Белом доме, который при Трампе занял гораздо более дружественную позицию по отношению к Кремлю, чем предыдущие администрации.

Это растущее недовольство объясняет, почему Москва отправила Дмитриева в Вашингтон, считает старший аналитик по России в Международной кризисной группе в Брюсселе Олег Игнатов.

"У Дмитриева есть прямой доступ к Путину; в российской системе это самое важное, что может быть у переговорщика", — сказал Игнатов, добавив, что у него также "есть свои связи в Соединенных Штатах".

Однако Роберт Гамильтон из Института исследований внешней политики отмечает, что главная задача Дмитриева — восстановить связи с Вашингтоном, а не сигнализировать о каком-либо сокращении амбиций в отношении Украины:

"Миссия Дмитриева сигнализирует о том, что Кремль заинтересован в расширении дискуссий с США и отвлечении их от Украины. На самом деле Кремль стремится отодвинуть в сторону украинский вопрос и провести более широкую перезагрузку с США, которая оставит Украину и Европу вне процесса и позволит России продолжать войну".

Таким образом, намерения России прекратить огонь явно отсутствуют и Дмитриева, скорее всего, отправили, чтобы "вывернуться из трудного положения", - пишет NBC.

Путин и война в Украине

на днях корреспондент Fox News Джеки Гайнрих, ссылаясь на знакомый с переговорами источник, заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован Путиным и считает, что тот тянет время. В ответ на это администрация планирует "агрессивное применение санкций", в том числе и против российского "теневого флота".

Напомним, вечером 4 апреля российские оккупанты ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона в Кривом Роге. Известно о 19 погибших, 9 из них - дети, и десятках раненых.

В ОП подчеркнули, что Россия терроризирует мирное население Украины намеренно, демонстративно убивая людей и не уважая США и никого во всем мире.

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