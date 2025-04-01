Вашингтон может ужесточить применение санкций против России.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разочарован кремлевским правителем Путиным и считает, что тот тянет время.

Об этом в микроблоге X пишет корреспондент американского канала Fox News Джеки Гайнрих, ссылаясь на знакомый с переговорами источник. По его словам, американскому лидеру не нравится, что Россия медленно ведет переговоры о полном прекращении огня.

В ответ на это администрация планирует "агрессивное применение санкций", в том числе и против российского "теневого флота". Согласно данным журналистки, неофициально соблюдение санкций оценивается примерно на 3 из 10:

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"Запрет "теневого флота" России, который перевозит нелегальную нефть через Балтийское море, был бы легкой мишенью для давления. Fox сообщает, что большая часть флота уже подпадает под санкции, а 70% нелегальных продаж нефти в России происходит через его использование".

Трамп угрожает России новыми санкциями

Как сообщал УНИАН, ранее американский президент США выразил серьезное недовольство действиями России и пригрозил введением новых санкций и пошлин.

Он говорил, что рассматривает возможность введения вторичных санкций на российскую нефть, в частности применение пошлин в размере 25%, если Россия не будет способствовать достижению мирного соглашения с Украиной.

Кроме того, Трамп выразил разочарование предложением Путина создать временную администрацию в Украине под эгидой ООН и других партнеров.

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