При этом, там подчеркнули, что стремятся избежать любой эскалации в море.

Действия властей РФ могут привести к конфликтным ситуациям с НАТО в Черном море. Такое заявление сделал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает Novinite.

"Возможность столкновения между НАТО и РФ в Черном море исключать нельзя. НАТО желает все же избежать эскалации, но это на самом деле зависит от действий российских властей, которые постоянно провоцируют Альянс, в частности, расширяя зону контроля", - пояснил свою точку зрения болгарский министр.

Тагарев подчеркнул, что окончание войны зависит от украинской стороны, но главное условие для мира – "восстановление ее территориальной целостности".

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Ситуация в Черном море

Ситуация в Черном море ухудшилась с тех пор, когда РФ вышла из "зернового соглашения". После этого она начала уничтожать ракетами украинскую портовую и зерновую инфраструктуру. Кроме того, власти страны-агрессора заявили, что будут рассматривать любые корабли, которые следуют через Черное море, как перевозящие военные грузы.

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