Действия властей РФ могут привести к конфликтным ситуациям с НАТО в Черном море. Такое заявление сделал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает Novinite.
"Возможность столкновения между НАТО и РФ в Черном море исключать нельзя. НАТО желает все же избежать эскалации, но это на самом деле зависит от действий российских властей, которые постоянно провоцируют Альянс, в частности, расширяя зону контроля", - пояснил свою точку зрения болгарский министр.
Тагарев подчеркнул, что окончание войны зависит от украинской стороны, но главное условие для мира – "восстановление ее территориальной целостности".
Ситуация в Черном море
Ситуация в Черном море ухудшилась с тех пор, когда РФ вышла из "зернового соглашения". После этого она начала уничтожать ракетами украинскую портовую и зерновую инфраструктуру. Кроме того, власти страны-агрессора заявили, что будут рассматривать любые корабли, которые следуют через Черное море, как перевозящие военные грузы.