После вторжения РФ в Украину немецкий канцлер Шольц пообещал, что его страна будет отчислять в НАТО 2% ВВП, но, видимо, что-то пошло не так.

Правительство Германии отказалось от обязательства ежегодно направлять 2% ВВП на военные расходы НАТО.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в немецком правительстве, соответствующий пункт в проекте закона о бюджетном финансировании был удален очень быстро.

Как отметило издание, этот шаг позволит Германии придерживаться ранее данного обещания нарастить расходы на Альянс до 2% в ближайшие 5 лет.

Видео дня

Эта формулировка мягче, чем обещание немецкого канцлера Олафа Шольца, данное на третий день после вторжения РФ в Украину. "Отныне мы будем ежегодно инвестировать более 2% ВВП в нашу оборону", - заявил тогда Шольц.

При этом представитель немецкого правительства отказался комментировать какие-либо подробности законопроекта.

НАТО и Германия

Власти Германии не раз критиковали за небольшие взносы в НАТО. Особенно жестко она звучала во времена президентства Дональда Трампа. Он при каждой возможности упрекал европейских партнеров, и в особенности Берлин, в том, что они мало тратят на оборону в рамках НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: