Взрыв в Турции сегодня произошел в порту Дериндже.

В Турции раздался мощный взрыв в порту, есть много пострадавших.

Серьезный инцидент в Турции сегодня, 7 августа, произошел на территории порта Дериндже, сообщает cnnturk.com. По его данным, взрыв в Турции был возле элеватора с зерном.

По сведениям местных властей, пострадали 10 человек. Причина инцидента пока неизвестна. Позже сообщалось, что взрыв прогремел в момент, когда разгружалось одно из судов. Местные власти считают, что во время отгрузки зерна произошла "детонация зерновой пыли".

Стоит отметить, что момент взрыва засняли камеры видеонаблюдения.

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Турция была участницей зернового соглашения, благодаря которому после полномасштабного вторжения РФ Украина имела возможность экспортировать продовольствие через порты Черного моря.

Российская сторона в середине июля сорвала сделку и после этого пыталась закрыть Черное море для судов, которые идут в украинские порты, а также осуществляла масштабные атаки на украинскую портовую инфраструктуру.

Недавно стало известно, что три гражданских судна смогли прорвать зерновую блокаду РФ в Черном море. По данным журналистов, в ночь на 30 июля борты Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan прошли турецкие проливы, происхождение этих судов - Турция/Грузия, Израиль и Греция.

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