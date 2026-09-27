Трамп удвоил свои усилия по достижению мира в Украине, - Стубб

Стубб подчеркнул, что именно американская администрация помогла добиться прогресса в переговорах.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что благодаря президенту США Дональду Трампу ситуация с переговорами относительно войны в Украине стала лучше. Такое заявление он сделал в комментарии Fox News.

"Я думаю, что мы, безусловно, находимся в лучшем положении, чем до того, как президент Трамп приступил к работе. За последние полтора года он удвоил свои усилия, пытаясь найти решение для установления мира с помощью таких переговорщиков, как Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и многие другие", - сказал журналистам Стубб.

Президент Финляндии отметил, что он вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре работали в основном "за кулисами", передавая информацию между правительствами Украины, США и европейских стран. По его словам, именно американская администрация помогла добиться прогресса в переговорах.

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"Я считаю, что он действительно усердно трудится, и, надеюсь, мы найдем решение", - подчеркнул Стубб.

Кроме того, президент Финляндии прокомментировал предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия в конечном итоге может напасть на страны Европы, в том числе на Финляндию. Он заверил, что пока не видит для этого фактических оснований. Однако Стубб добавил, что это не означает, что Москва перестала нацеливаться на Европу.

Президент Финляндии подчеркнул, что есть большая разница между полномасштабной войной против Украины и гибридной кампанией РФ против Европы.

"Мы должны рассматривать это как кампанию. Россия пытается запугать Европу, напугать нас и залезть нам в головы", - рассказал он.

Стубб отметил, что Финляндия спокойна, так как десятилетиями готовилась к потенциальной угрозе со стороны своего восточного соседа.

"Мы спокойны, потому что мы готовы", - заверил он.

Трамп надеется на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ до зимы

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин договорились о прекращении огня. Он надеется, что это произойдет до следующей зимы.

Трамп заявил, что много разговаривал с Зеленским. По его словам, президенты Украины и РФ хотят прекратить войну.

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