На втором месте среди главных рисков в отчете находится опасность экстремальных погодных явлений.

Вооруженный конфликт на государственном уровне, в том числе война в Украине - самая насущная проблема на 2025 год. К такому выводу пришли около четверти из 900 опрошенных экспертов при составлении ежегодного отчета о глобальных рисках Всемирного экономического форума (ВЭФ) перед новой встречей в Давосе 23 января, передает Bloomberg.

Отмечается, что беспокойство по поводу войны как непосредственного риска стало еще более заметным после того, как Трамп публично сделал своим приоритетом прекращение войны в Украине.

"Война - главная проблема, которая беспокоит экспертов по рискам, несмотря на обещание нового президента США Дональда Трампа прекратить военные действия в Украине", - говорится в публикации.

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На втором месте среди главных рисков в отчете находится опасность экстремальных погодных явлений. В более долгосрочной перспективе в два года основное беспокойство опрошенных экспертов связано с дезинформацией. А в перспективе 10-летнего периода основными рисками они назвали экстремальные погодные условия и потерю биоразнообразия.

Управляющий директор ВЭФ Мирек Душек заявил, что "растущая геополитическая напряженность, раскол мирового доверия и климатический кризис напрягают мировую систему как никогда прежде":

"В мире, отмеченном углубляющимися разногласиями и каскадными рисками, у мировых лидеров есть выбор: укреплять сотрудничество и устойчивость или столкнуться с усугубляющейся нестабильностью".

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников писал, что, вероятно, Трамп не станет принуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией. Отмечалось, что есть основания полагать, что будущая администрация презиента США может помочь Украине вернуться на позиции силы до начала переговоров.

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