Избранный президент США такой, что может дать приказ ударить ядерным оружием по Кремлю, считает Тарас Загородний.

Шансы вернуть территории в границах 1991 года для Украины возрастают с каждым днем. Избранный президент США Дональд Трамп загоняет россиян в угол и практически дает РФ полгода на исправление ситуации. Такое мнение в интервью УНИАН высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Новоизбранный президент США хочет быть миротворцем, а не создать новый Афганистан, как он говорит, критикуя Байдена. Его позиция - останавливаемся на линии разграничения, садимся за стол переговоров. Но россияне не хотят этого делать. Для Трампа понятно, что тогда надо включать план "Б" - будем вас "мочить", - отметил эксперт.

По его мнению, в случае же переговоров у американцев будут конкретные вопросы к Путину, они не станут переходить на "лирику".

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"Он (Трамп - УНИАН) будет считать ресурсы, мол, а что у вас есть. "Путин, а что ты можешь конкретно гарантировать? Смотри, на твоей территории - Курщине - находятся иностранные войска, твою страну каждый день "мочат" дроны, и ты ничего не можешь сделать, а твоих генералов режут, как свиней, в Москве", - такие конкретные вопросы будут к Путину. Американцы такие. Они не будут на лирику переходить. А у Путина ничего нет. Он может угрожать ядерным оружием, но у США оно тоже есть. А Трамп такой, что может и дать приказ ударить этим оружием по Кремлю. Республиканцы такие ребята, которые иногда сначала стреляют, а потом спрашивают, как дела", - заявил Загородний.

Когда закончится война в Украине - заявление Трампа

Напомним, Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине и возможной встрече с Путиным:

"Есть только одна стратегия, и все зависит от Путина. Я не могу представить, что он в восторге от того, как все сложилось, потому что для него всё тоже пошло не совсем удачно".

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