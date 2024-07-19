Фактические потери российского энергоэкспорта составляют лишь около трети от довоенного уровня.

Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, Россия до сих пор финансирует свою военную машину за счет поступлений от экспорта энергоресурсов. Об этом пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что Россия экспортирует нефть, природный газ и уголь на крупнейшие рынки Азии, в частности в Китай и Индию.

"Даже Европа, которая в основном отказалась от российского газа после вторжения, втихаря покупает гораздо больше всякого из танкеров, чтобы удовлетворить собственные энергетические потребности, косвенно помогая финансировать захватчика", - говорится в статье.

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Российские доходы от экспорта энергоресурсов до войны составляли около 1 миллиарда евро в день, и вся гамма санкций снизила этот показатель до 660 миллионов евро по состоянию на июнь этого года, и эти показатели остаются удивительно стабильными в течение последних 18 месяцев.

Самое драматическое сокращение произошло в экспорте природного газа. Но экспорт нефти и нефтепродуктов, которые составляют наибольшую часть российских продаж, остался практически неизменным после первоначального удара в первые месяцы после введения западных санкций, а государственные доходы даже немного выросли благодаря росту мировых цен на нефть.

Россия продолжает экспорт нефти, просто игнорируя установленный "Большой семеркой" потолок цены в 60 долларов. Это происходит в частности из-за использования россиянами так называемого теневого флота танкеров. 80% российского морского экспорта сырой нефти перевозится такими судами, которые не имеют прямых связей со странами западного мира.

Как отмечает Foreign Policy, США несколько раз вносили в санкционные списки отдельные суда теневого флота, но так и не решились на широкомасштабные санкции в отношении этих танкеров, боясь, что это приведет к скачку мировых цен на нефть. Вашингтон особенно этого боится в контексте ноябрьских выборов президента США.

Но не только нефть подпитывает геноцидную войну России. Некоторые европейские страны, в частности Венгрия, Австрия и Словакия, все еще сильно зависят от импорта российского газа, который поступает через Украину и Турцию.

Кроме того, российский газ возвращается в Европу в сжиженном виде на танкерах. Его импорт в ЕС в этом году вырос на 24% по сравнению с прошлым годом, особенно в крупные западноевропейские страны, такие как Франция, Испания и Бельгия. Именно ЕС покупает половину всего российского экспорта СПГ.

Фактически ЕС никаких запретов на импорт российского газа не вводил, и таких планов в обозримой перспективе тоже нет.

Российский энергетический экспорт: последние новости

Как писал УНИАН, западные пенсионные фонды могут непреднамеренно протянуть Кремлю руку помощи в экспорте газа. Государственные пенсионные фонды штатов Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния опосредованно инвестировали в специализированные суда ледового класса, обслуживающие "Ямал СПГ". Речь идет о крупнейшем действующем в РФ терминале по экспорту газа - жизненно важном элементе усилий, направленных на замену прибыльной торговли с Европой.

Также мы рассказывали, что Великобритания и группа стран Евросоюза намерены принять новые меры против "теневого флота" нефтяных танкеров, который РФ использует для обхода международных санкций. По данным источников, государства намерены обмениваться информацией о российском флоте, чтобы координировать меры реагирования на риски, которые создают его корабли и посредники.

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