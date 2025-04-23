Экс-канцлер Германии был убежден, что Москва никогда не позволит Украине стать независимой страной.

В 1990 году тогдашний канцлер Германии Гельмут Коль был убежден, что Кремль никогда не позволит Украине стать независимой, и что он сомневался в целесообразности расширения НАТО на восток. Об этом свидетельствуют рассекреченные записи последних лет существования Советского Союза, передает The Times.

Согласно отредактированным документам, полученным из федеральных архивов и опубликованным немецким журналом Spiegel, помощник Коля записал, что в феврале 1990 года, почти за два года до распада Советского Союза, канцлер "мог представить себе ситуацию, в которой Советский Союз отпустит страны Балтии". Однако Коль считал, что "это не может применяться к Украине".

"Коль ошибался. 1 декабря 1991 года Украина провозгласила независимость от Советского Союза, который распался 30 дней спустя. Но оценка Коля оказалась более точной в долгосрочной перспективе: Путин сказал президенту Джорджу Бушу-младшему в 2008 году, что "Украина - это не страна", - говорится в публикации.

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Также напоминается, что незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Путин потребовал, чтобы НАТО вывело войска и оружие из государств-членов, которые присоединились после 1997 года, а также официально отказалось от обещания, что Украине когда-нибудь будет разрешено присоединиться. Тогда Альянс отклонил это требование.

Со ссылкой на данные НАТО отмечается, что госсекретарь США Джеймс Бейкер и министр иностранных дел Коля Ганс-Дитрих Геншер в 1990 году на короткое время заключили официальное соглашение, которое бы запретило любое расширение на восток. В то время как Коль содействовал объединению Германии, он не поддерживал идею расширения НАТО на восток.

Указывается, что США дали понять, что поддержат объединение, если недавно созданное немецкое государство останется членом НАТО. Однако сделка так и не была заключена, и в 1997 году Россия признала, что не может наложить вето на вступление в НАТО бывших советских государств.

При этом в издании напомнили, что Путин назвал расширение НАТО одной из причин вторжения в Украину.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что если все страны-члены НАТО будут поддерживать Украину во вступлении, то никто не может наложить вето на ее членство в Альянсе, особенно Россия, которая не является его членом.

До этого сообщалось, что одним из пунктов "мирного плана" президента США Дональда Трампа о завершении войны в Украине явлется то, что Киев якобы должен отказаться от членства в НАТО.

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