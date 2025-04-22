Кремль использует тактику, которой когда-то пользовался Советский Союз.

Кремль поручил крупным российским государственным компаниям подготовить предложения для заключения "больших сделок" с Соединенными Штатами. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на комментарий действующих чиновников, дипломатов и источников в госкорпорациях РФ.

Уточняется, что компаниям поставили задачу найти то, что могло бы заинтересовать президента США Дональда Трампа, чтобы заключить "широкоформатную сделку", которая будет включать не только прекращение огня в Украине, но и сферы влияния.

"В правительстве, министерствах и корпорациях работа шла полным ходом, в том числе ночью и по выходным: предложения разрабатывались для ключевых экономических секторов. Своими инициативами поделились "Росатом" и "Роснефть". "Полюс Золото" передал Кремлю новую информацию о месторождениях золота. К работе подключились "Русал" и другие структуры", - сообщил источник.

Видео дня

По данным издания, координируют усилия замглавы администрации российского диктатора Владимира Путина Максим Орешкин и спецпредставитель главы Кремля Кирилл Дмитриев. Один из российских дипломатов отметил, что подобную тактику когда-то использовал Советский Союз в переговорах с Америкой: "Вы даете нам зерно - мы уменьшаем число радикалов в Латинской Америке".

Еще один источник сказал журналистам, что Кремль не располагает достаточным количеством реальных "козырей" для переговоров с США, поскольку Россия может предложить Америке только ограниченное количество ресурсов, среди которых титан для авиастроения, уран для атомной энергетики и тяжелая нефть для некоторых НПЗ в Мексиканском заливе.

"Это не спасет торговый баланс США - а значит, не имеет ценности для Трампа", - добавил еще один источник.

Сближение России и США

Как писал УНИАН, Россия и США ведут переговоры о налаживании отношений. По данным Business Insider, российский диктатор Владимир Путин придумал хитрый ход, чтобы отвлечь президента США Дональда Трампа от целей РФ в Украине.

Утверждалось, что в ходе переговоров они рисовали перспективы светлого и прибыльного будущего, а также обсуждали "огромные экономические сделки".

Недавно состоялась встреча спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с Путиным в Санкт-Петербурге. В РФ их переговоры оценили как продуктивные.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжается работа над организацией встречи Трампа и Путина. Он также сказал, что наблюдается "хорошая динамика" в российско-американских отношениях, однако отметил, что ждать мгновенных результатов не стоит, поскольку существуют "слишком сложные проблемы" в этом вопросе.

Вас также могут заинтересовать новости: