По ее словам, гарантии безопасности для Украины должны быть реализованы в контексте НАТО.

Справедливый и длительный мир в Украине невозможен, если не предоставить Киеву гарантий того, что Россия не осуществит новое вторжение в страну. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Риме.

"Необходимо приложить усилия, чтобы заложить основы для справедливого и длительного мира в Украине, который наступит только в том случае, если Киеву будут предоставлены адекватные гарантии безопасности, чтобы убедиться, что это не повторится, и европейские нации, которые чувствуют угрозу, смогут чувствовать себя в безопасности", – приводит ее слова ANSA.

По ее словам, гарантии безопасности для Украины должны быть реализованы в контексте НАТО.

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"Я считаю, что это лучшая структура для обеспечения мира, который не будет ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска, что Европа может снова впасть в драму войны. Другие решения кажутся мне более сложными и, откровенно говоря, менее эффективными", – констатировала Джорджа Мелони.

Мир в Украине: вы могли это пропустить

Президент США Дональд Трамп, который еще недавно обещал положить конец российско-украинской войне за 24 часа, впервые допустил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и Россией. В то же время он акцентировал, что сделает все возможное, чтобы заключить "лучшее соглашение для обеих сторон".

Между тем Politico пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог получить конкретных заверений от президента США Дональда Трампа относительно американских гарантий безопасности для Украины. И в Европе обеспокоены этим фактом.

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