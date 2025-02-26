Обещания Трампа по Украине значительно изменились за последнее время.

Президент США Дональд Трамп впервые допустил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и Россией. Об этом он заявил на заседании американского правительства, общаясь с прессой.

Так, отвечая на вопрос о том, не будет ли это плохим сигналом для Китая, если РФ оставит себе оккупированные территории Украины, Трамп заверил, что он сделает все возможное, чтобы заключить "лучшее соглашение для обеих сторон".

"Но для Украины мы будем стараться особенно тщательно, чтобы они смогли получить как можно больше. (...) Вы очень уверены в нас, ведь предполагаете, что мир возможен. Но есть вероятность, что это не сработает. Надеюсь, что сработает - ради человечества. Потому что если вы увидите те кадры, которые видел я, то не захотите на них смотреть", - сказал Трамп.

Видео дня

Обещания Трампа достичь мира в Украине

Как писал УНИАН, в течение предвыборной кампании Дональд Трамп убеждал своих избирателей, что он настолько искусный дипломат, что сможет закончить войну в Украине за 24 часа - то ли сразу после победы на выборах, то ли после вступления в должность президента.

Однако после победы на выборах он резко изменил свою риторику и начал измерять перспективу наступления мира в Украине не часами, а месяцами.

Вас также могут заинтересовать новости: