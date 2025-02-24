Во Франции убеждены, что давление на РФ надо усиливать.

Во Франции отмечают, что не видят справедливого и длительного мира без надежных гарантий безопасности для Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Уполномоченный министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад сказал на пресс-конференции в Киеве.

Министр перечислил предоставленную Украине военную помощь, включая дальнобойные ракеты Scalp, гаубицы Caesar, истребители Mirage-200, а также подготовку бригады имени Анны Киевской, и пообещал, что "мы продолжим это делать".

Кроме того, Бенжамен Хаддад напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон сегодня находится в Вашингтоне, чтобы "продолжить уважительный и честный диалог" с президентом США Дональдом Трампом. В частности, Макрон должен сообщить Трампу, что Франция поддерживает подход "мир через силу".

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"И для того, чтобы в этом добиться успеха, мы должны продолжать поддерживать Украину "на месте". Мы должны усилить давление на Россию, и именно поэтому мы приветствуем сегодняшнее одобрение 16-го пакета санкций против Украины", - подчеркнул Хаддад.

Французский министр добавил, что украинцы должны сидеть за столом переговоров, где должна обсуждаться их безопасность. Также он отстаивает позицию, что и европейцы должны быть за столом переговоров.

"И не может быть справедливого и длительного мира без надежных гарантий безопасности, и в долгосрочной перспективе европейцы также должны активизироваться и взять ответственность. И Франция в этой связи готова продолжать брать на себя ответственность вместе с партнерами", - сказал он.

По его словам, безопасность Украины - это безопасность "всех нас".

Макрон о мире в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достичь мира в Украине можно только с помощью переговоров между Киевом и Москвой. Он призвал мировое сообщество работать над этим.

"Мы разделяем убеждение, что мир в Украине возможен только через переговоры, которые объединят Россию и Украину за одним столом. Мир возможен, и международное сообщество должно мобилизоваться", - заявлял президент Франции.

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