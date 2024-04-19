Если союзники продолжат поддерживать Украину, она продолжит держаться.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что Франция продолжит поддерживать Украину в войне с Россией, и выразил уверенность, что с помощью союзников украинцы смогут выдержать натиск россиян. Об этом он сказал в интервью BFMTV по поводу своего 100-дневного пребывания в должности.

"Если мы будем их поддерживать, они будут продолжать держаться", - сказал французский премьер.

При этом Атталь заявил, что в случае победы России в войне цена для французов будет непомерной.

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"Да, война имеет свою цену, но победа России над Украиной будет иметь для французов непомерную цену", - заявил он.

Говоря о последствиях, которые смогут ощутить на себе французские граждане, в случае победы России, Атталь указал, в частности, на продовольственную инфляцию и иммиграцию.

Война в Украине - мнения союзников

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что, несмотря на последние неудачи Украины на фронте, все еще верит, что победа Украины в войне против России возможна.

Писториус утвердительно ответил на вопрос, может ли Украина еще выиграть войну с Россией и заявил, что союзники со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы этого достичь.

Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война в Украине "не будет короткой", и Западу придется еще долго вооружать нашу страну.

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