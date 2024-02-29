Премьер-министр Габриэль Атталь назвал Россию угрозой для Франции на всех уровнях.

Франция может отправить своих солдат в Украину для "защиты определенного количества границ".

Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время выступления в Сенате, его цитирует Public Senat. По словам чиновника, никто во Франции не может принять вероятность победы России в войне против Украины.

"Россия изменила свою позицию. Ее позиция стала более жесткой в контексте этого конфликта, а также в отношении нас, Франции и союзников из-за умножения ложной информации с целью отравить нас или кибератак", - сказал Атталь.

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Как отмечает премьер, реальностью заключается в том, что страна-агрессор является прямой и непосредственной угрозой для Франции "на всех уровнях".

"Когда мы говорим о французских солдатах, мы совершенно точно можем говорить о солдатах, которые проходят обучение, оборону наземных войск или защиту определенного количества границ", - пояснил он.

Отправка французских солдат в Украину

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что обсуждал идею отправки войск в Украину. По его словам, сейчас эта идея не имеет поддержки, но исключать ее полностью нельзя.

Большинство стран Европы сразу отвергли эту идею и заверили в отсутствии планов помогать Украине своими войсками. Однако Литве идея об отправке западных армий на помощь ВСУ понравилась, ведь в Украине решается будущее Европы.

Как писал Politico, заявление Макрона свидетельствует о его намерении взять на себя лидерство в Западном мире и возглавить коалицию стран, поддерживающих Украину. Однако внутриполитическая ситуация в самой Франции может стать ему помехой.

Вся французская оппозиция уже набросилась на Макрона из-за его громкого заявления. Его раскритиковали как крайне правые, такие как Марин Ле Пен, так и левые силы, в частности влиятельная Социалистическая партия. Даже центристы осудили "демонстрацию мышц президента".

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