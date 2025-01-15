Во время воздушной тревоги польская авиация осуществляла мониторинг ситуации.

Воздушные Силы Польши подняли в небо истребители из-за новой массированной атаки РФ по Украине 15 января, ведь под угрозой были и западные области. Об этом заявили в Оперативном командовании польских вооруженных сил.

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование РСЗ задействовало все имеющиеся силы и средства, которые есть в его распоряжении, подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", - отмечали в сообщении во время воздушной тревоги в Украине.

В ведомстве добавили, что такие меры направлены на обеспечение безопасности на тех территориях, которые граничат с угрожающими районами.

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"Оперативное командование РСЗО осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - подчеркнули в вооруженных силах страны.

Массированный обстрел Украины 15 января - что известно

Как писал УНИАН, 15 января российские оккупанты ударили по ряду областей Украины во время массированной атаки. Взрывы были зафиксированы в Харькове, Винницкой, Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Также в результате массированной атаки в нескольких областях ввели аварийные отключения света. По словам министра энергетики Германа Галущенко, оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения.

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