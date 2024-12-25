В Оперативном командовании ВС Польши отметили, что мониторинг за ситуацией в регионе осуществляется круглосуточно.

В среду, 25 декабря, российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины ракетами и дронами. Из-за этого Польша подняла в небо авиацию, а также привела в готовность наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

"В соответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженными силами привлек все имеющиеся силы и средства, применено дежурство боевых пар, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшее состояние готовности", - сказано в заявлении.

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В Оперативном командовании ВС Польши отметили, что эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности прилегающих к Украине территорий. Помимо этого польские военные поделились, что мониторинг за ситуацией в регионе осуществляется круглосуточно, в том числе и в праздничные дни.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Кривом Роге на Днепропетровщине ночью завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара, произошедшего накануне. Количество пострадавших возросло до 17 людей.

Кроме того, в ISW рассказали, что Россия из-за войны в Украине не может побороть демографический спад. Санкции, которые ввели против РФ за вторжение в Украину, и другие экономические ограничения препятствуют усилиям Москвы.

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