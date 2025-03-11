Первый глава МИД РФ похвалил украинцев за отстаивание своей свободы

Козырев заявил, что все в свободном мире должны поддержать украинцев.

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев высоко оценил решимость украинцев отстаивать свою свободу в борьбе с агрессором. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Украинская решимость отстаивать свободу просто чудо. Все в свободном и смелом мире должны поддержать их любым возможным способом. Позор так называемым "реалистам", которые склоняются перед путинской Россией", - заявил Козырев.

Напомним, что Козырев занимал пост министра иностранных дел России при экс-президенте Борисе Ельцине в 1990-1996 годах. Еще во времена СССР он призывал политиков перестать воспринимать НАТО как угрозу и стремиться к интеграции с Западом.

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В 2015 году Козырев в своей колонке для The New York Times написал статью под названием "Россия на пути к смене режима". Позже он неоднократно критиковал российского диктатора Владимира Путина за вторжение в Украину и призывал остановить войну.

Война в Украине - последние новости

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак оценил последствия от приостановки помощи от США Украине. Он уверен, что украинцам пока рано лезть в "помиральную яму", хотя многие американские системы будет сложно заменить.

Кроме того, директор Defense Express Сергей Згурец рассказал о скрытой угрозе от приостановки помощи Украине от США. Он заявил, что Украина и Европа зависимы от "ручного управления" из США.

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