Иван Ступак уверен, что украинцам пока рано лезть в "помиральную яму", хотя многие американские системы будет сложно заменить.

Остановка предоставления военной помощи Украине со стороны США не является критичной, хотя в настоящий момент сложно оценить ее масштабы и последствия. Такое мнение в комментарии УНИАН выразил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

Он уверен, что в первую очередь последствия прочувствует на себе гражданское население, а не военные. Ступак пояснил это тем, что США останавливают поставки ракет к зенитному ракетному комплексу Patriot, который прикрывает Киев и другие крупные города.

"Patriot не стоят на фронте. Они там очень уязвимы и прикрывают важные военные объекты в тылу. Но главным образом - прикрывают Киев и другие крупные города. А еще "больно" - это разведка и целеуказание. Это очень-очень неприятно. Еще одна проблема, которой не уделяется внимание - это американский софт. Я рассматриваю эту историю исключительно как санкции против Украины, без всяких сантиментов. Это такое "наказание" за "неправильное" поведение", - отметил эксперт.

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Ступак также добавил, что невозможно заместить американскую реактивную артиллерийскую систему HIMARS, хотя за последние полгода и не было подтверждений того, что эти комплексы по-прежнему есть на вооружении ВСУ. Тем не менее, по мнению эксперта, приостановка поставок этой системы не является критической, поскольку HIMARS'ы уже не являются решающим фактором на фронте.

"Такое впечатление, что они уже закончились. Но есть и другие варианты. Возможно, остатки ракет спрятали где-то в гаражах. Или они потеряли свою эффективность из-за российского РЭБ. Помните управляемые снаряды Excalibur, которыми мы так хвастались? Это же тоже "высокоточка". Но из-за российского РЭБ их эффективность упала с 70% до 6%, обстреливаем поля. Возможно, с HIMARS'ами так же. Еще объяснение - HIMARS'ы нельзя подтягивать близко к фронту из-за "Орланов" и FPV-дронов, которые способны залетать на 20-30 километров в наш тыл. Из-за всех этих факторов, возможно, и поставлено на паузу использование HIMARS'ов", - объяснил он.

По словам эксперта, также Украина может столкнуться с последствиями, если Илон Маск все же отключит страну от Starlink. Несмотря на то, что Евросоюз уже ведет переговоры с компанией Eutelsat, существуют сомнения, смогут ли ее терминалы OneWeb стать полноценной заменой системе спутниковой связи от Space X.

"Я обращаю внимание на распространенность и легкость в использовании. Потому что Starlink - это как "Макдональдс": он доступен как картошка фри. Сможем ли мы обеспечить альтернативной связью все подразделения или только штабы? Насколько OneWeb будет эффективным в условиях РЭБа? Неизвестно", - пояснил эксперт.

Также Ступак напомнил, что проблемой в приостановке американской военной помощи является программное обеспечение на разных типах вооружений. Дело в том, что без соответствующих обновлений военные не могут использовать контр-батарейные радары, различные системы управления или те же карты и навигации на F-16. Эксперт считает, что европейцы не смогут быстро заместить утраченный вклад США, поскольку на это потребуется время на строительство заводов и изготовление оружия. Тем не менее, он не думает, что украинцам стоит лезть в "помиральную яму" из-за решения Белого дома.

"Никаких "помиральных ям"! Слушайте, мы уже столько прошли. И это пройдем. Будет тяжелее, но не критично. Не хотелось бы терять США как союзника, но имеем что имеем. Тем не менее, задача украинской дипломатии сейчас - выровнять отношения с США. Паники нет. Зато есть много работы", - подытожил Ступак.

Приостановка помощи США Украине

Новая американская администрация приостановила предоставление военной помощи и обмен разведданными. Президент США Дональд Трамп стремится к подписанию соглашения о полезных ископаемых и к скорейшему старту переговоров о достижении мира. У Украины и ее европейских союзников вызывает беспокойство заметное сближение между США и Россией, которое сопровождается давлением на Киев со стороны Белого дома.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц говорил, что возобновление военной помощи будет возможно только после начала переговоров о мире.

В свою очередь, в Кремле заявили, что россиянам пока рано "надевать розовые очки", поскольку даже без американской помощи Украина способна противостоять стране-агрессору еще долгое время.

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