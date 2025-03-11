Решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине выходит далеко за пределы отношений между двумя странами. Это угроза для всей Европы.
Об этом заявил директор Defense Express Сергей Згурец в комментарии для УНИАН.
"Решение абсолютно нелегитимное. Оно создает много вопросов и относительно того, как поведет себя США в случае нападения на Европу. Ведь именно американцы обеспечивают в Европе военную логистику. А что если остановят поставки европейских армий с американских складов? Относительно этого и идут главные дискуссии. То есть, эти решения Трампа выходят за пределы правового поля и разрушают юридические, политические и даже идеологические подходы, которые ранее сформировались не только между украинцами и американцами, но и между европейцами и американцами", - сказал он.
По словам директора Defense Express, аналогичная ситуация происходит и в вопросе блокирования Украине доступа к разведданным. Он считает, что это наглядный пример того, как Украина и Европа зависимы от "ручного управления" из США. Тем не менее Згурец подчеркнул, передача разведданных может возобновиться.
Кроме того, директор Defense Express настаивает на необходимости возобновления сотрудничества с США.
"Учитывая ограничения европейского ВПК на текущем этапе, нужно делать ставку на собственные возможности там, где мы можем компенсировать потери из-за "паузы". Мы многое можем. Примером является производство дронов в трех средах - на воде, земле и в воздухе. А еще есть история успеха САУ "Богдана". Их было выпущено 154 единицы только в прошлом году. Вопрос с боеприпасами сложный, но есть определенные сдвиги", - объяснил он.
Приостановка помощи Украине от США - важные новости
Ранее BILD писало, что президент США Дональд Трамп не планирует возобновлять поставки помощи Украине, пока президент Владимир Зеленский не уйдет в отставку. Отмечается, что американский лидер шантажирует Зеленского поставками оружия, добиваясь проведения выборов в Украине.
Кроме того, в CBS News сообщали, что сейчас нет никаких признаков, что помощь США Украине будет возобновлена. Трамп не определился с конкретными условиями для возобновления помощи Украине.