Згурец заявил, что Украина и Европа зависимы от "ручного управления" из США.

Решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине выходит далеко за пределы отношений между двумя странами. Это угроза для всей Европы.

Об этом заявил директор Defense Express Сергей Згурец в комментарии для УНИАН.

"Решение абсолютно нелегитимное. Оно создает много вопросов и относительно того, как поведет себя США в случае нападения на Европу. Ведь именно американцы обеспечивают в Европе военную логистику. А что если остановят поставки европейских армий с американских складов? Относительно этого и идут главные дискуссии. То есть, эти решения Трампа выходят за пределы правового поля и разрушают юридические, политические и даже идеологические подходы, которые ранее сформировались не только между украинцами и американцами, но и между европейцами и американцами", - сказал он.

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По словам директора Defense Express, аналогичная ситуация происходит и в вопросе блокирования Украине доступа к разведданным. Он считает, что это наглядный пример того, как Украина и Европа зависимы от "ручного управления" из США. Тем не менее Згурец подчеркнул, передача разведданных может возобновиться.

Кроме того, директор Defense Express настаивает на необходимости возобновления сотрудничества с США.

"Учитывая ограничения европейского ВПК на текущем этапе, нужно делать ставку на собственные возможности там, где мы можем компенсировать потери из-за "паузы". Мы многое можем. Примером является производство дронов в трех средах - на воде, земле и в воздухе. А еще есть история успеха САУ "Богдана". Их было выпущено 154 единицы только в прошлом году. Вопрос с боеприпасами сложный, но есть определенные сдвиги", - объяснил он.

Приостановка помощи Украине от США - важные новости

Ранее BILD писало, что президент США Дональд Трамп не планирует возобновлять поставки помощи Украине, пока президент Владимир Зеленский не уйдет в отставку. Отмечается, что американский лидер шантажирует Зеленского поставками оружия, добиваясь проведения выборов в Украине.

Кроме того, в CBS News сообщали, что сейчас нет никаких признаков, что помощь США Украине будет возобновлена. Трамп не определился с конкретными условиями для возобновления помощи Украине.

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